Почти 85% инвестиций Евро-2012 в Польше реализуется по графику

Почти 85% главных инвестиций в рамках подготовки Польши к Евро-2012 реализуются согласно утвержденному Европейской футбольной федерацией графику или с минимальным опозданием.

Об этом сообщил в понедельник в Варшаве операционный директор компании PL2012 Войчех ФОЛЕЕВСКИЙ на конференции Press Euro.

В.ФОЛЕЕВСКИЙ отметил, что Лондон, который будет принимать летнюю олимпиаду 2012 года, имеет аналогичный показатель, несмотря на то, что начал подготовку раньше и имеет намного лучшее финансирование.

„Нам нечего стесняться”, - сказал он.

Выступая на конференции, посвященной подготовке Польши к европейскому чемпионату, он отметил, что страна реализует почти 230 инвестиционных проектов, 45 из них являются ключевыми для организации этого мероприятия.

„Без них чемпионат не состоялся бы”, - сказал он.

Представитель компании, которая координирует подготовку поляков к Евро-2012, заверил, что Польша успеет реализовать все инфраструктурные проекты, отметив, что хорошие стадионы, аэродромы и дороги - не самое главное для проведения успешного чемпионата.

В.ФОЛЕЕВСКИЙ назвал чрезвычайно важным фактором организацию хорошего транспортного сообщения, обеспечение качественного обслуживания и позитивное отношение поляков к болельщикам, которые приедут на матчи Евро-2012 в Польшу.

„Мы все - хозяева Евро-2012, сердечно всех к этому призываю”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша выиграли право организации Евро 2012 в апреле 2007 года.

В прошлом году УЕФА утвердила организаторами матчей четыре польских и четыре украинских города.