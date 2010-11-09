Эстония вернет Латвии долг советских времен

Эстония выплатит Латвии кредит, полученный от нее в 1989 году. Как сообщает Delfi, страна-должник готова выделить на это из резервного фонда 2,09 млн крон (более 130 тыс. евро). Такое решение эстонское правительство приняло 4 ноября.

По данным РИА Новости, долг будет выплачен уже ко Дню независимости, который латвийцы отмечают 18 ноября.

Как сообщает пресс-служба эстонского правительства, кредит на сумму 2,09 млн крон был выдан генеральному консульству Эстонии в Нью-Йорке. Помощь была предоставлена посольством Латвии в Вашингтоне.

Во время кризиса Латвия пострадала сильнее других европейских стран. В 2009 году ВВП страны сократился на 18%, а безработица приблизилась к отметке 20%. В 2008 году для поддержки экономики латвийские власти договорились с МВФ о кредите в размере 7,5 млрд долларов. Латвия должна начать выплачивать кредит в 2012 году. Однако в мае текущего года сообщалось, что из-за тяжелой финансовой ситуации страна не сможет найти средства для выплаты кредита к этому времени.