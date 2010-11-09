Венский экономический форум приедет в Киев

Выездное заседание Венского экономического форума состоится в апреле 2011 года в Киеве.

Об этом сообщает Экономическая правда с ссылкой на пресс-службу премьер-министра Николая Азарова.

По информации пресс-службы, соответствующая договоренность достигнута после переговоров Азарова с представителями форума в рамках его рабочей поездки к Вене.

В пресс-службе отметили, что для участия в форуме, кроме основных участников, будут приглашены те потенциальные инвесторы, которые выразят желание реализовывать свои проекты в Украине.