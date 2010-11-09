Венский экономический форум приедет в Киев
09:40, 09 ноября 2010Финансы
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Выездное заседание Венского экономического форума состоится в апреле 2011 года в Киеве.
Об этом сообщает Экономическая правда с ссылкой на пресс-службу премьер-министра Николая Азарова.
По информации пресс-службы, соответствующая договоренность достигнута после переговоров Азарова с представителями форума в рамках его рабочей поездки к Вене.
В пресс-службе отметили, что для участия в форуме, кроме основных участников, будут приглашены те потенциальные инвесторы, которые выразят желание реализовывать свои проекты в Украине.
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