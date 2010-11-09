Эксперт: пара евро/доллар сегодня может стабилизировать курс в районе 1,3850

Пара евро/доллар на торгах во вторник, 9 ноября, вполне может стабилизировать свой курс после значительного падения. Это может произойти в районе уровня 1,3850. Если так и случится, то торговля будет происходить в диапазоне 1,3800-1,3950. Таково мнение аналитиков FOREX CLUB в Украине.

Аналитики также акцентируют, что стоит быть внимательным ко всем новостям относительно проведения программы количественного смягчения. Если пара пробьет нижнюю границу указанного диапазона, то стоит ожидать резкого падения к 1,3700.

Фунт будет находиться под давлением. Достижение уровня 1,6050 может быть только первой значительной отметкой на предстоящий день, тогда как 1,6000 – главная цель GBP/USD.

Более спокойная ситуация ожидается вокруг пары доллар/франк. Направление дня – уровень 0,9700. В случае легкого пробоя этого показателя пара устремится к достижению 0,9750.

Укрепление доллара проявится и в отношении к его японскому конкуренту. Однако произойдет это сравнительно мягко. Стремление к достижению уровня 81,50 будет явным, тогда как последующая торговля будет происходить в диапазоне 81,50-82,00.

Участники рынка во вторник ожидают публикацию индекса потребительских цен Германии, данных об объёмах запасов на складах оптовой торговли США, а также данных из Великобритании по внешней торговле и производственному сектору, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.