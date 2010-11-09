Межбанк открылся котировками по доллару 7,9580/7,9650 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9580/7,9650 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2576/0,2579, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,0115/11,0235. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3827/1,3829 (понедельник — 1,3953/1,3955).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9160/7,9560.