Налоговики Киева увеличили поступления в Сводный бюджет почти до 46 млрд. грн.

В январе-октябре 2010 года в Сводный бюджет Украины обеспечено 45 миллиардов 987 миллионов 673 тысячи гривень поступлений, что на 3,6% или 1 миллиард 602 миллиона 707 тысяч гривень больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве.

В январе-октябре 2010 года по налогам, сборам, другим обязательным платежам, которые контролируются ГНА в г. Киеве, в Государственный бюджет Украины налогоплательщиками оплачено 35 миллиардов 650 миллионов 483 тысячи гривень. Прирост к показателям прошлого года составляет 2,6%, или 917 миллионов 224 тысячи гривень.

Согласно сообщению, за 10 месяцев 2010 года рост показателей достигнут: по акцизному сбору с произведенных в Украине товаров – на 35,4% (709 млн. 622 тыс. грн.); акцизному сбору с ввезенных в Украину товаров – на 64,3% (160 млн. 504 тыс. грн.);

В бюджет г. Киева в январе-октябре 2010 года налогоплательщиками столицы оплачено 10 миллиардов 337 миллионов 190 тысяч гривень налогов, сборов и обязательных платежей, что на 7,1%, или на 685 миллионов 483 тысячи гривень больше, чем за соответствующий период прошлого года.