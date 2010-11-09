Межбанк: к 12:00 котировки по доллару понизились

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9580/7,9650, к 12:00 цены понизились до 7,9575/7,9635 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2576/0,2579, к 12:00 цены поднялись - 0,2584/0,2586.

В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 30,8540 (+0,0640).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3827/1,3829, а к 12:00 выросли - 1,3894/1,3896.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,0115/11,0235, к 12:00 цены ушли вверх - 11,0435/11,0580.