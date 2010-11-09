Главное за 9 ноября (день)

Новости дня

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Основными новостями дня стали сообщения о заключении договора между «Укртелекомом» и «Голден Телекомом», встреча предпривителей МВФ и профсоюзов Украины по вопросам пенсионной реформы и другие...

Соцполитика

Представители МВФ и профсоюзов Украины согласились с необходимостью создания устойчивой пенсионной системы

Миссия Международного валютного фонда, находящаяся в Киеве в рамках первого пересмотра программы stand-by, 8 ноября провела встречу с представителями Федерации профсоюзов Украины, Конфедерации независимых профсоюзов и Всеукраинского объединения солидарности трудящихся.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

"Мы провели конструктивный обмен мнениями с представителями профсоюзов. Мы согласились на важность создания условий для устойчивого экономического роста и создания рабочих мест с целью улучшения жизни украинского народа. Мы подробно обсудили необходимость принятия мер для долгосрочной устойчивости пенсионной системы через параметрические реформы и усилия по борьбе с неформальной экономикой», - сказал глава миссии в Украине Танос АРВАНИТИС по итогам заседания.

По его словам, также в ходе обсуждения стороны договорились о важности ужесточения бюджетной политики, что также защищает наиболее уязвимые слои населения.

Экономика

Венский экономический форум приедет в Киев

Выездное заседание Венского экономического форума состоится в апреле 2011 года в Киеве.

Об этом сообщает Экономическая правда с ссылкой на пресс-службу премьер-министра Николая Азарова.

По информации пресс-службы, соответствующая договоренность достигнута после переговоров Азарова с представителями форума в рамках его рабочей поездки к Вене.

В пресс-службе отметили, что для участия в форуме, кроме основных участников, будут приглашены те потенциальные инвесторы, которые выразят желание реализовывать свои проекты в Украине.

Финансы

Налоговики Киева увеличили поступления в Сводный бюджет почти до 46 млрд. грн.

В январе-октябре 2010 года в Сводный бюджет Украины обеспечено 45 миллиардов 987 миллионов 673 тысячи гривень поступлений, что на 3,6% или 1 миллиард 602 миллиона 707 тысяч гривень больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве.

В январе-октябре 2010 года по налогам, сборам, другим обязательным платежам, которые контролируются ГНА в г. Киеве, в Государственный бюджет Украины налогоплательщиками оплачено 35 миллиардов 650 миллионов 483 тысячи гривень. Прирост к показателям прошлого года составляет 2,6%, или 917 миллионов 224 тысячи гривень.

Согласно сообщению, за 10 месяцев 2010 года рост показателей достигнут: по акцизному сбору с произведенных в Украине товаров – на 35,4% (709 млн. 622 тыс. грн.); акцизному сбору с ввезенных в Украину товаров – на 64,3% (160 млн. 504 тыс. грн.);

В бюджет г. Киева в январе-октябре 2010 года налогоплательщиками столицы оплачено 10 миллиардов 337 миллионов 190 тысяч гривень налогов, сборов и обязательных платежей, что на 7,1%, или на 685 миллионов 483 тысячи гривень больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Рынки

Спор «Укртелекома» и «Голден Телекома» завершился заключением договора

Долговременный спор "Укртелекома" с «Голден Телекомом» относительно условий взаимосоединения завершился заключением договора. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укртелекома».

По предоставленной информации, по условиям договора установлен перечень услуг, которые стороны предоставляют друг другу, определены условия взаиморасчетов, установлены конкретные сроки выполнения обязательств прошлых периодов, применен компромиссный вариант ставок взаиморасчетов, которые отвечают действующим решениям Национальной комиссии по вопросам регулирования (НКРС).

В частности, для собственных абонентов «Голден Телекома» предусмотрен транзит трафика на сети других операторов через сеть "Укртелекома".

Заключение договора также дает возможность сторонам создать взаимосоединение в новых точках в интересах обеих компаний и потребителей.

Чистая прибыль "Укрпочты" выросла за 9 месяцев на 13%

Чистая прибыль Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» за 9 месяцев 2010 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1% и составила 19,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, доход предприятия за отчетный период вырос на 9,4% и составил 3 млрд. 720,3 млн. грн.

При этом более 2,0 млрд. грн. дохода получено от услуг связи, что на 11% больше, чем год назад.

Основную долю в общей структуре доходов компании составили доходы от доставки пенсий и денежной помощи – 34,8% от всех доходов за 9 месяцев 2010 года. Доля доходов от доставки письменной корреспонденции составила 19,6%, от финансовых услуг – 12%, от доставки печатных и периодических изданий – 7,9%, посылок – 5%, от торговли – 5,2%, от коммерческих услуг – 2,5%, от других услуг – 12,8%.

Как отмечают в пресс-службе, активно продолжается внедрение и развитие новых услуг. Заключены соглашения об обмене сгруппированными отправлениями «Консигнация» с почтовыми службами Словацкой Республики, Финляндии, Германии, Чехии, что дало увеличение доходов от предоставления этой услуги на 17,4%. Также увеличились доходы от услуги «Курьерская доставка» на 40,6%.

Рентабельность предприятия за отчетный период не изменилась и составила 0,5%.