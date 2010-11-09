Япония против жестких ограничений на дефициты и профициты платежных балансов

Япония фактически выступила против предложения США ввести жесткие ограничения на размеры дефицитов или профицитов платежных балансов двадцати ведущих стран планеты. "У каждого государства или региона - свои обстоятельства,- заявил сегодня журналистам в Токио министр финансов Ёсихико Нода. - Но мы продолжим работу над этим вопросом". Тем самым он дал понять, что на предстоящем в Сеуле 11-12 ноября саммите "двадцатки" не стоит ожидать принятия какого-либо решения по предложению США, отмечает ПРАЙМ-ТАСС.

Вашингтон ранее выступил за то, чтобы ограничить несбалансированность платежных балансов этих государств в пределах 4 проц от размера их ВВП. Это категорически не устраивает, например, Китай, который ведет мощное товарное наступление по всему миру и в результате имеет огромный актив внешнеторгового баланса. Похожая ситуация и у Токио, который сейчас рассматривает расширение экспорта как один из главных рычагов преодоления последствий кризиса. Германия как крупная торговая держава также скептически относится к инициативе Вашингтона.

Ранее премьер-министр Японии Наото Кан уже заявил, что введение жестких количественных ограничений "не всегда оправдано". Токио готов согласиться с некими лимитами на дефициты и профициты платежных балансов, однако, по его мнению, они должны иметь лишь рекомендательный характер.