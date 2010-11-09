Обама находится с визитом в Индонезии, стране своего детства

Президент США Барак Обама находится с визитом в Индонезии – государстве с самой крупной мусульманской общиной в мире, сообщает k2kapital.

Обама прожил в Индонезии несколько лет в детстве, но с тех пор он в этой стране не был. А побывать в близких его сердцу местах не сможет - программа краткосрочного визита этого не предусматривает.

Обама подпишет соглашение о партнерстве с Индонезией как стратегическим партнером США и посетит крупнейшую в стране мечеть, чтобы подчеркнуть свое уважение к мусульманам, передает BBC.