Банки снова снизили процентные ставки по вкладам в гривне - эксперт

Украинские банки снова снизили процентные ставки по вкладам в национальной валюте.



Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.



По ее словам, на рынке депозитов физических лиц в период с 1 по 5 ноября сложилась следующая ситуация. Средняя процентная ставка по вкладам в гривне снизилась на 0,36 процентных пункта по депозитам со сроком размещения 1 месяц; на 0,2 пункта - по депозитам на 3-6 месяцев, на 0,13 пункта – по годовым депозитам. Условия по вкладам в иностранной валюте практически не изменились.



Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что процентные ставки по срочным депозитам в гривне сейчас таковы: на срок 1 месяц – от 1,5 до 9,5% годовых; на 3 месяца – от 4,5 до 15%; на 6 месяцев – от 7,5 до 15,5%; на 12 месяцев – от 9,5 до 16%. По вкладам в долларах США ставки следующие: на 1 месяц – от 2 до 6% годовых; на 3 месяца – от 3 до 7,75%; на 6 месяцев – от 4 до 8,5% годовых; на 12 месяцев – от 4,7 до 9%. Ставки по вкладам в евровалюте: на 1 месяц – от 1 до 5% годовых; на 3 месяца – от 0,5 до 6,75% годовых; на 6 месяцев – от 1 до 7,5%; на 12 месяцев – от 1,5 до 8%.



Как подчеркнула эксперт, снижение ставок на прошедшей неделе коснулось только вкладов в национальной валюте и не было значительным. Большинство банков не пересматривало свои условия. По ее мнению, это свидетельствует о том, что на данный момент рынок достиг некоторого равновесия, а небольшие изменения ставок связаны с приведением несколькими банками своих условий к среднерыночным.