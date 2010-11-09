Эксперт: на рынке кредитования физических лиц изменений не произошло

В период с 1 по 5 ноября на рынке кредитования физических лиц изменений не произошло.



Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.



По ее словам, постепенно количество кредитных программ увеличивается, процентные ставки – снижаются, рост популярности плавающих ставок продолжается.



Эксперт отметила, что текущие условия по автокредитам следующие: срок кредитования – до 5 лет, реже встречается 7 лет; авансовый платеж – 30-50% от стоимости автомобиля; процентная ставка – от 18,5% до 26%; разовая комиссия при предоставлении кредита - от 1,5 до 3% от суммы.



Как подчеркнула Н.СИНЯВСКАЯ, кредиты на приобретение недвижимости предлагаются гораздо меньшим количеством банков на таких условиях: процентная ставка 18,0%-28% годовых, срок кредитования 5-10 лет, с авансовым взносом не менее 30%, чаще встречается – 40% от стоимости недвижимости.



По словам эксперта, по кредитам на потребительские цели можно выделить несколько видов. Под залог недвижимости на условиях: на срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, под ставку 22-26,25% годовых. Под залог депозита: на срок действия депозита, под ставку +3-6% годовых к ставке депозита в случае, если он размещен в гривне, +5-11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте; кредитование участников собственных зарплатных проектов на срок 1-2 года, в размере 3-5 окладов, под реальную ставку 30-40% годовых. Причем многие банки даже по кредитам для зарплатников устанавливают дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 1 до 2,5% от суммы снятия, что значительно повышает реальную стоимость кредита.



Н.СИНЯВСКАЯ также обратила внимание, что на прошедшей неделе Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» объявила о том, что ей удалось добиться положительного решения ряда проблемных вопросов, связанных с исполнительным производством, в частности, относительно устранения искусственных преград со стороны Государственной службы Министерства юстиции при возврате банками кредитных ресурсов. «Решение данного вопроса позволит обеспечить надлежащую защиту законных прав банков в Украине», - считает эксперт.