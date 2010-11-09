Закрытие межбанка: доллар - 7,9565/7,9610, евро - 11,1010/11,1135

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9580/7,9650, к 12:00 цены понизились до 7,9575/7,9635. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9565/7,9610 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2576/0,2579, к 12:00 цены поднялись до 0,2584/0,2586. К закрытию цены достигли уровня 0,2591/0,2592. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6000 (-0,1900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3827/1,3829, а к 15:00 выросли до 1,3950/1,3952. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0115/11,0235, к 12:00 цены ушли вверх – 11,0435/11,0580. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли текущего максимума 11,1010/11,1135.