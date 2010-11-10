Курс юаня к доллару превысил пятилетний максимум в среду

Курс китайского юаня по отношению к доллару США побил пятилетний максимум в ходе валютных торгов в среду днем, сообщает k2kapital.

Валюта КНР выросла до уровня в 6,6353 юаня за доллар, что стало самым высокий показателем с июля 2005 года.

Народный банк Китая установил паритет юань-доллар утром на рекордно высоком уровне в 6,6450, что выше на 0.2 % от показателя во вторник.