Курс юаня к доллару превысил пятилетний максимум в среду
08:30, 10 ноября 2010Финансы
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Курс китайского юаня по отношению к доллару США побил пятилетний максимум в ходе валютных торгов в среду днем, сообщает k2kapital.
Валюта КНР выросла до уровня в 6,6353 юаня за доллар, что стало самым высокий показателем с июля 2005 года.
Народный банк Китая установил паритет юань-доллар утром на рекордно высоком уровне в 6,6450, что выше на 0.2 % от показателя во вторник.
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