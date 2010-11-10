Серебро из отходов дает большие доходы

Немецкая компания Doduco ежегодно восстанавливает из отходов 400 тонн серебра. Процесс извлечения серебра и других драгметаллов в результате утилизации промышленного мусора становится все более выгодным делом, пишет Немецкая волна.

Doduco - так называется фирма, которая была основана почти сто лет назад в южнонемецком городе Пфорцхайме для утилизации золота и серебра из отходов ювелирного производства. Но тогда из затеи ничего не вышло - конкуренция была высока. А потому фирма Doduco переключилась на изготовление электрических контактов.

Сейчас, похоже, звездный час Doduco наступил. Фирма вновь занялась утилизацией драгметаллов, поскольку они все шире применяются в современной технике. Золотом покрывают электрические контакты, платину используют при производстве фильтров для автомобильных катализаторов - продолжать список можно до бесконечности.

Серебро из мусора

Фирма Doduco научилась извлекать драгметаллы из стенок холодильников, компьютерных клавиатур, проводов, выключателей, даже из различных мазей. Естественно, золота-серебра-платины там крайне мало. Иногда эти металлы являются частью сплава с медью, иногда "интегрированы" в пластик, порой даже в бумагу.

Раньше фирма брала на переработку только отходы, в которых было не менее пяти процентов драгоценных материалов, а сейчас берут даже те, где содержится один процент.

Для того, чтобы выяснить точное содержание драгоценного металла в сплаве, его отправляют в печь, доводят до жидкого состояния, и уже из расплава берут пробу, чтобы понять, сколько тут серебра, сколько меди.

Тепловой обработке подвергаются отходы, если известно, что в них драгметалл находится в пластике или бумаге. Какие-то виды мусора подвергают выпариванию, другие проходят процесс кристаллизации. Например, выращивают кристаллы серебра. Чем сложнее обработка, тем выше цена добытого драгоценного металла.

Doduco восстанавливает из отходов 400 тонн серебра в год. Если бы фирма была государством, то она заняла бы тринадцатое место в рейтинге производителей серебра в мире, говорит руководитель отдела сбыта Doduco Армин Ниттель (Armin Nittel).

Китай думает о будущем

Но примерно 60 процентов драгоценных металлов, находящихся в отходах, пропадают. Поэтому, кстати, в Китае собирают и хранят на складах даже такие отходы, из которых драгоценные металлы пока достать невозможно. Китайцы уверены, что вскоре у них появятся технологии, которые позволят это сделать.

У Doduco есть дочерние компании в Испании и Мексике. Но сам процесс утилизации проводится в Германии. Иными словами, в Мексике дочерняя фирма только собирает отходы, содержащие драгоценный металл, а на обработку отправляет их в ФРГ.

Исключение сделано только для дочерней компании Doduco в КНР. Вывозить из КНР драгоценные металлы, даже в форме отходов, запрещено. Ведь концентрация золота или серебра в отходах выше, чем в руде. Для добычи двух-трех граммов золота нужно перелопатить тонну руды или один килограмм отходов.

Без извлечения серебра, золота и платины из отходов мировой экономике уже не обойтись. По словам экспертов, промышленность уже давно сделала ставку и на драгметаллы, полученные в результате утилизации.