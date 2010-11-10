Долговые проблемы Европы провоцируют падение евро

Курс евро во вторник, 9 ноября, снизился по отношению к доллару на фоне обострившейся обеспокоенности относительно возможности Португалии обслуживать свой долг.

Евро по итогам торгов снизился до 1,3778 доллара за евро против 1,3923 доллара за евро днем ранее.

Доллар, в свою очередь, вырос в цене по отношению к иене - до 81,83 иены за доллар против 81,21 иены за доллар в понедельник.

В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос на 0,6% - до 77,48 пункта против 76,98 пункта днем ранее.

Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем в среду аукционе по португальским гособлигациям на 1,25 миллиарда евро, пишет MarketWatch.