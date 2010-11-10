Китай намерен противостоять притоку спекулятивного капитала

Государственное управление валютного контроля Китая распорядилось ужесточить контроль над притоком краткосрочного спекулятивного иностранного капитала. Это ведомство, как сообщает сегодня ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на гонконгскую печать, предприняло серию мер, направленных на сдерживание наплыва так называемых "горячих денег" в страну.

В частности, вводится строгий надзор за соблюдением банковских квот на краткосрочные внешние долговые обязательства. Коммерческим банкам предписано увеличить размеры валютных активов. Также правительство усилит контроль над инвестициями зарубежных компаний в КНР и финансовой деятельностью китайских компаний за пределами страны.

Как отмечают аналитики, Пекин усилил борьбу с притоком спекулятивного капитала вслед за решением Федеральной резервной системы США отпечатать не обеспеченную активами партию денег на сумму 600 млрд долл. Китай подверг резкой критике решение Вашингтона о включении "печатного станка", что грозит дестабилизировать рынки развивающихся стран.