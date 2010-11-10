В Нацбанке позитивно оценивают капитализацию частных банков

В Национальном банке Украины позитивно оценивают процесс капитализации частных банков, проведение которой было признано необходимым согласно результатам стресс-тестирования по итогам 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Нацбанка Сергей АРБУЗОВ.

«Некоторые банки в процессе (докапитализации – УНИАН), все в графике. Обеспокоенности на сегодня по поводу этих банков нет», – сказал он, уточнив при этом, что речь идет о необходимой сумме капитализации на уровне 20 млрд. грн.

По поводу рекапитализации банка «Надра» и других банков, рекапитализированных при участии государства, С.АРБУЗОВ отметил, что Нацбанк ждет оглашения позиции правительства, после чего и будет принимать соответствующие решения.