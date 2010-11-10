МВФ за большую волатильность гривни

В Национальном банке Украины не исключают, что Международный валютный фонд может считать целесообразным большую волатильность гривни.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал первый заместитель председателя НБУ Сергей АРБУЗОВ.

«МВФ хочет от нас, чтобы мы более волатильно изменяли курс и шли за рынком», - сказал он.

Кроме того, С.АРБУЗОВ не исключил, что по результатам работы с миссией МВФ также могут быть пересмотрены целевые показатели по кредитной эмиссии.

Он отметил, что миссия позитивно оценила результаты работы Нацбанка в рамках сотрудничества МВФ и Украины по программе stand-by.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда под руководством Таноса АРВАНИТИСА находится в Украине для проведения дискуссии по первому кредиту stand-by, одобренному в июле этого года.

Напомним, выделение было одобрено Фондом 29 июля 2010 года для 10 млрд. SDR (около 15,8 млрд. долл.) в поддержку программы властей по экономической перестройке и реформам.

Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства предусматривается привлечь под ставку 3,5% годовых.

Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.