Межбанк открытие: доллар немного снизился

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись небольшим понижением котировок – 7,9570/7,9640 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2591/0,2594, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9705/10,9825.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3787/1,3789 (вторник – 1,3827/29).

Во вторник, 9 ноября, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9160/7,9560.