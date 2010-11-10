Азаров: протестующие предприниматели «в глаза не видели» Налоговый кодекс

Предприниматели, которые на прошлой неделе протестовали против проекта Налогового кодекса, «в глаза его не видели», заявил сегодня, открывая заседание правительства, премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«На прошлой неделе наши оппоненты пытались создать сенсацию по поводу якобы претензий МВФ к проекту Налогового кодекса. В действительности мы все замечания и предостережения конструктивно обсудили и пришли к взаимопониманию», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, эти замечания продиктованы осторожным подходом к формированию доходов государственного бюджета.

Как сказал премьер, правительство и Международный валютный фонд обсудили все спорные вопросы, касающиеся Налогового кодекса. При этом он отметил, что вокруг проекта кодекса есть «очень много спекуляций».

По его мнению, это вызвано тем, что налоговая реформа “перекрывает кислород теневой экономике, преступному бизнесу возвращения НДС”. “Мы все наблюдали, как на прошлой неделе в стране пытались продемонстрировать протест малых предпринимателей. В действительности эти люди, которые вынуждены изображать протест, и их хозяева, норм Налогового кодекса в глаза не видели. До сих пор протесты проходили под манипулятивным лозунгом: Это уничтожит малый бизнес”, - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом, по его словам, протестующие на прошлой неделе в Тернополе «допустили ошибку», выразив конкретные, по их мнению, претензии. «И прокололись. Они говорят: плата за патент увеличивается в пять-десять раз. Это ложь», - сказал Н.АЗАРОВ. Он заявил, что в Украине плата за патент не увеличивалась с 1998 года, и только сейчас проектом Налогового кодекса предусмотрено увеличение платы на 18%.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2010 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом Министров Украины.

16 ноября т.г. парламент планирует рассмотреть проект Налогового кодекса во втором чтении.