Функции по установлению цены на акцизные марки переданы Кабмину

Функции по установлению цены на акцизные марки переданы от Министерства финансов Украины Кабинету Министров.

О принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

«Раньше цену акцизной марки устанавливал Минфин, сейчас, согласно закону об акцизном сборе, цену на акцизную марку будет устанавливать Кабинет Министров», – сказал Ф.ЯРОШЕНКО.