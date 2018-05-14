Саммит G20: «сдвиг» МВФ и распоясавшийся доллар…

Мировые финансовые площадки и фондовые рынки застыли в ожидании очередного саммита G20 в Сеуле, который состоится 11 ноября. Основной вопрос форума – реформирование мировой финансовой системы, особенно это актуально в свете четко просматриваемого перераспределения сил в глобальной экономике, что произошло не без помощи кризиса. На арену выходят развивающиеся страны. Кризис заставил перераспределить в их пользу голоса во Всемирном банке, теперь дело за Международным валютным фондом. Предварительно пакет документов одобрен, что, кстати, стало результатом встречи министров финансов «двадцатки» 22-23 октября в Кенджу. Компромисс достигнут, но проблемы - существенного повышения роли развивающихся стран при принятии решений Фондом - это не решает. Еще один вопрос повестки дня заседания первой «двадцатки» мира – ситуация на валютном рынке, особенно с учетом действий Федеральной резервной системы США относительно выделения 600 млрд. долл. для поддержания американской экономики, выход которой из кризисного тупика оказался намного сложней, чем ожидалось. Все саммитские меры, конечно, отразятся на дальнейшем курсе мировой политики…

МВФ идет на "сдвиг"

Начнем с реформ в МВФ, которые обещают быть самыми значимыми за всю 65-летнюю историю Фонда. Он был создан для оказания помощи странам, находящимся на грани дефолта. На определенных условиях, которые умеют статус рекомендаций, МВФ предоставляет кредиты государствам, которые испытывают проблемы с платежным балансом. Во время кризиса, т.к. крах потерпели десятки стран, бюджет «спасателя» несколько поиздержался (бюджет Фонда – порядка 350 млрд.долл.), поэтому встал вопрос дополнительных финансовых вливаний. И вот тут без развивающихся стран не обойтись. Причем последние также заинтересованы в росте своей значимости. На фоне этого и принято решение пересмотреть квоты стран-членов Фонда, от которых зависит «увесестость» голоса при принятии решения МВФ. В первую десятку войдут США, Япония и Китай (впервые вышел на третье место), четыре лидера ЕС - Германия, Великобритания, Франция и Италия, и «коллеги» КНР из БРИК - Индия, Россия и Бразилия (позиции стран соответствуют списку по очередности). Для получения такого результат ЕС согласился передать развивающимся странам 6% квот, пообещав при этом отказаться от двух кресел в совете директоров.

Как отмечают эксперты, из 6% квот развивающимся странам достанется вдвое меньше. Просто основной «дерибан» коснется их же капитала. И что интересно, квоты отбираются у стран, чей голос и так был минимальным, в том числе и у Украины.

Само решение еще должен будет утвердить совет управляющих МВФ, в ряде стран - парламенты. Для вступления в силу оно должно собрать в МВФ не менее 85% голосов при согласии как минимум 60% стран-участниц организации. По всей вероятности, «двадцатка» в этом деле поможет, так как ее политическое влияние неоспоримо. Она согласится с таким перераспределением, т.к. упорядоченный список демонстрирует фактическое распределение сил на мировом рынке.

Директор-распорядитель Фонда Доминик Стросс-Кан окрестил реформу МВФ "сдвигом влияния". Между тем, крупнейший акционер Фонда - США сохранили фактическое право вето при принятии ключевых решений. Но и страны БРИК близки к такому результату. Очевиден тот факт, что этот «сдвиг» в принципе является номинальным и никаких экономических превосходств для вошедших в первую десятку стран не несет, но является подтверждением передела мирового рынка.

Что касается перераспределения кресел в совете директоров, что состоится после реформирования квот, то пока окончательно решение не принято. В качестве претендентов называют Польшу и Турцию (видимо, поэтому глава Турции примет участие в заседании G20 в Сеуле).

Заместитель министра финансов США по международным вопросам Лейл Брейнард назвала достигнутую договоренность "очень хорошей сделкой". В России и многих других государствах это решение считают первым шагом развивающихся стран на мировую экономическую авансцену.

*** Россия согласно принятым решениям будет иметь квоту в 2,706% против 2,494% ранее, Китай – почти 6,4% против менее 4%, Индия – 2,75% (ранее 2,4%), Бразилия – 2,3% (1,8%). Доля США снизится с нынешних 17,7 до 17,4%, Японии – с 6,56 до 6,46%, Германии – с 6,11 до 5,59%, Франции и Великобритании – с 4,5 до 4,23%. Уменьшаются также – исходя из доли этих стран в мировом ВВП – квоты некоторых нефтедобывающих государств: Саудовской Аравии, Венесуэлы и т.д. Доля Украины будет составлять 0,422% против нынешних 0,576%. Европейские страны потеряют два из нынешних восьми мест в совете директоров МВФ.

Что касается влияния реформ МВФ на Украину, то, по словам эксперта Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александра Жолудя, «за развитыми странами остается неформальное право вето, так что с точки зрения голосования это перераспределение, во всяком случае, для Украины, критической роли не играет». Относительно России, чей голос набирает силу, эксперт отметил: «У России остается незначительная для блокирования общих вопросов квота».

Заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валерий Новицкий прокомментировал ситуацию следующим образом: «Я бы не уделял большое внимание вот этому формальному перераспределению. Все происходит, т.к. изменяется соотношение сил на международной арене. Китай против 4% получит 6,4%, что отражает его увеличивающуюся роль. Естественно, роль Украины значительно уменьшилась, сократилось население, снизилось ВВП, тем более Украина вообще отстала от других стран, не говоря об утере политического влияния. То есть, то, что происходит с Украиной - это в принципе понятно и это не могло не произойти».

«Само по себе перераспределение квот не так уж принципиально. Тот же Китай, который в большей мере, чем любая другая страна, сейчас увеличивает свою квоту, не очень большое значение уделяет этим вопросам, поскольку давно довольно скептически смотрит на роль МВФ в мире и даже пытается в чем-то ему противостоять, предоставляя кредиты на льготных условиях, а иногда и беспроцентные. И даже речь шла о том, что и Украине он может предоставить такой беспроцентный кредит. В любом случае, как была ведущая роль США в МВФ, так она и останется. И США, несмотря на то, что их доля снизится 0,3%, безусловно, останется страной, которая и определяет позицию МВФ по ключевым вопросам», - подчеркнул В.Новицкий.

Доллару грозит усмирение

Еще один вопрос сеульского саммита – финансовый рынок. Он особенно пострадал в условиях кризиса. Последнее решение ФРС США о поддержании американской экономики на 600 млрд. долл. не осталось незамеченным. Споры вокруг действий регулятора не утихают. По мнению экспертов, включая печатный станок, США навязывают другим странам свою финансовую политику. Похоже, им это удастся, т.к. привилегии на стороне Америки - Федеральная резервная система может отпечатать столько долларов, сколько захочет, утопив мир в инфляционных процессах. За счет такого вливания США смогут сократить внешний долг, но другим странам придется повысить обменный курс.

Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии саммита заявила, что настаивает на достижении взаимопонимания в валютных спорах с США и КНР. Демпинговый курс китайской валюты постоянно вызывает ярый протест США.

А на рынках все выглядит следующим образом. Курс китайского юаня по отношению к доллару США побил пятилетний максимум на торгах 10 ноября. Валюта КНР выросла до уровня в 6,6353 юаня за доллар, что стало самым высокий показателем с июля 2005 года. Народный банк Китая установил паритет юань-доллар утром на рекордно высоком уровне в 6,6450, что выше на 0.2 % показателя на 9 ноября.

По словам А.Меркеь, "политика, делающая ставку на поддерживаемый искусственно заниженным курс валюты и связанные с этим экспортные возможности, является близорукой в конечном итоге наносит ущерб всем". Нельзя допустить, "чтобы подобное развитие событий привело к тому, что такая стабильная валюта как евро в одностороннем порядке обрекала себя на тяготы приспосабливания", - заявила канцлер Германии.

А пока на рынке курс евро упал по отношению к доллару на фоне беспокойства по поводу возможности Португалии обслуживать свой долг. Евро по итогам торгов 10 ноября снизился до 1,3778 доллара за евро против 1,3923 доллара за евро днем ранее.

Так что обсуждать представителям ТОР-20 есть что. А с реакцией на любое решение рынок не даст себя ждать…

Нана Черная (УНИАН)