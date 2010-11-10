Капитал украинских банков вырос до 140,5 млрд.грн.

Совокупный уставный капитал украинских банков (по предварительным данным) в октябре т.г. увеличился на 4,8% - до 140,45 млрд. грн., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Собственный капитал в прошлом месяце сократился на 0,5 млрд. грн. – до 135,7 млрд. грн. и на 1 ноября 2010 года составлял 14,6% банковских пассивов.

Активы банков выросли на 1% - до 931 млрд. грн. Общие активы увеличились на 1,3% - до 1,078 трлн. грн., из которых 69,6% - кредитные операции, 7,1% - вложения в ценные бумаги.

Обязательства банков увеличились на 1,4% - до 795,4 млрд. грн. В структуре обязательств банков 32,7%, или 260 млрд. грн., составляли средства физических лиц, 20,9%, или 166,3 млрд. грн., - срочные вклады (депозиты) других банков и кредиты от других банков, 17,8%, или 141,8 млрд. грн., - средства субъектов хозяйствования.

По состоянию на 1 ноября 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.