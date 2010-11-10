Профсоюзы хотят, чтобы Налоговый кодекс вступил в силу не ранее 2012 года

Профсоюзы выступают за вступление в силу Налогового кодекса не ранее 1 января 2012 года.

Об этом заявил секретарь Координационного совета работников рынков Украины Владимир МАРТЫНЕНКО на сегодняшнем заседании Координационного совета, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ).

«Любые изменения в налоговое законодательство должны приниматься в первой половине бюджетного года, то есть до середины июля. Принятие Налогового кодекса в ноябре, как планирует парламент, и его вступление в силу с 1 января 2011 года нарушает это требование. Кроме того, при принятии любого фискального документа предпринимателям нужен адаптационный период, как минимум полгода. Поэтому мы считаем, что Налоговый кодекс должен вступить в силу не раньше января 2012 года», - пояснил он.

В профсоюзах полагают, что адаптационный период должен быть использован на приспособление малых и частных предприятий, которые согласно новому кодексу лишаются возможности работать на едином налоге, к новым условиям хозяйствования.

Однако, по мнению профсоюзов, даже это не спасет экономику от обвального прекращения деятельности малого и среднего бизнеса и частных предпринимателей.

«Переходный период защитит от немедленного сворачивания деятельности самое большее треть, или от 700 тыс. до 1 млн. малых предприятий и частных предпринимателей. Еще такому же количеству он поможет более-менее комфортно перейти в тень. Остальные обанкротятся или примут решение о прекращении деятельности, несмотря на любые переходные периоды», - отметил В. МАРТЫНЕНКО.

По его словам, данное предложение предпринимателей отражено в Меморандуме между Комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики и представителями малого и среднего бизнеса, который был принят 4 ноября 2010 года.

Напомним, Координационный совет работников рынков Украины был создан 19 июля 2010 года в Одессе на Чрезвычайном съезде работников рынков Украины. Обсуждение проекта Налогового кодекса по инициативе НФПУ и Координационного совета работников рынков состоялось в 12 областях Украины, участие в нем приняли около двух тысяч предпринимателей.