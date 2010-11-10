В текущем году правительство сорвало выполнение госбюджета – Королевская

В текущем году правительство сорвало выполнение госбюджета, и при сохранении существующих тенденций Украину неизбежно ожидает объявление суверенного дефолта в середине 2013 года.

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя данные Счетной палаты Украины о выполнении Гобюджета за 9 месяцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, срыв выполнения бюджета Украины свидетельствует о стремительной тенизации экономики, ухода бизнеса в «тень» в условиях тотального давления со стороны фискальных органов. «Даже в условиях почти 5% роста экономики правительство не смогло в полном объеме собрать основные налоги – НДС, налог на прибыль и акцизы, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - В итоге, дефицит бюджета Украины за три квартала 2010 года увеличился более чем в два раза - до 52,8 млрд. грн., что выше показателя кризисного 2009 года».

Как отметила глава комитета, продолжение подобной тенденции приведет к дальнейшему росту теневого сектора и формированию системного кризиса в бюджетном процессе. «Пик кризиса придется на конец 2012 года, и уже к началу 2013 года он перейдет в критическую фазу под влиянием обязательств Украины по обслуживанию внешнего долга, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - При сохранении существующих тенденций Украину неизбежно ожидает объявление суверенного дефолта в середине 2013 года».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что к провалу Госбюджета в 2010 году привела непродуманная политика тотального фискального давления на предпринимателей. «Подмена реформ, направленных на детенизацию и дерегуляцию экономики, примитивным усилением государственного налогового давления на реальный сектор ведет к неизбежному экономическому краху, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Экономика XXI века – это гораздо более сложный механизм, чем во времена феодализма. Однако даже в те времена правители знали о том, что чрезмерное налоговое давление и отсутствие стимулов к развитию предпринимательства приводят к ослаблению экономики и краху режима».

Справка УНИАН. 4 ноября Счетная палата Украины сообщила, что за январь-сентябрь 2010 года общий фонд госбюджета по доходам не выполнен на 7,2 млрд. грн., или 4,8%. В целом в государственный бюджет поступило 162,7 млрд. грн., что составляет лишь 67,7% планового годового объема.

Расходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 4,8 млрд. грн., или 2,7%. В целом расходы государственного бюджета осуществлены в сумме 215,2 млрд. грн., или 68,7% годового назначения.

Дефицит государственного бюджета составил 52,8 млрд. грн., что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Государственный и гарантированный государственный долг увеличился на 86,4 млрд. грн., или 27,2%, – до 404,3 млрд. грн.