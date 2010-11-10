В СБУ подтверждают факт задержания начальника Госинспекции по регулированию цен

В пресс-центре СБУ подтверждают информацию о задержании совместно с Генеральной прокуратурой начальника Государственной инспекции по регулированию цен Татьяны РУДЬ.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО, работники СБУ совместно с сотрудниками Генпрокуратуры вчера задержали указанное лицо.

При этом она отметила, что подробности причин задержания будут обнародованы позже.