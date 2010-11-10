В СБУ подтверждают факт задержания начальника Госинспекции по регулированию цен
16:44, 10 ноября 2010Финансы
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В пресс-центре СБУ подтверждают информацию о задержании совместно с Генеральной прокуратурой начальника Государственной инспекции по регулированию цен Татьяны РУДЬ.
Как сообщила УНИАН начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО, работники СБУ совместно с сотрудниками Генпрокуратуры вчера задержали указанное лицо.
При этом она отметила, что подробности причин задержания будут обнародованы позже.
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