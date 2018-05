СПИСОК коммерческих банков, в которых введены временные администрации (на 10.11.2010)

Перелік комерційних банків, в яких введено тимчасові адміністрації (на 10.11.2010)





1. ВАТ КБ “Надра”. Постановою Правління Національного банку України від 10.02.2009 No 59 “Про призначення тимчасової адміністрації у відкритому акціонерному товаристві комерційному банку “Надра” призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік (10.02.2009-10.02.2010), мораторій на задоволення

вимог кредиторів введено з 10.02.2009 до 10.08.2009, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 05.08.2009 No 452 продовжений мораторій на задоволення вимог кредиторів з 11.08.2009 до 10.02.2010, крім зобов’язань за договорами банківських вкладів (депозитів), договорами банківських рахунків, а також за зобов’язаннями щодо переказу коштів у межах лімітів, установлених тимчасовим адміністратором банку і погоджених Національним банком України. Постановою Правління Національного банку України від 10.02.2010 No 60 “Про хід виконання програми фінансового оздоровлення Відкритого акціонерного товариства комерційного банку “Надра” продовжено в банку тимчасову адміністрацію на один рік з 11.02.2010 до 11.02.2011. Постановою Правління Національного банку України від 15.04.2010 No 205

“Про внесення пропозиції щодо участі держави в капіталізації Відкритого акціонерного товариства комерційного банку “Надра” унесено на розгляд Міністерства фінансів України пропозицію щодо участі держави в капіталізації банку.

Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт Жуковська Валентина Борисівна, яка працює за адресою: м. Київ, 04053, вул. Артема,15, контактні телефони: 8-800-300-0-700, 481-09-53, 459-37-00.

2. ПАТ “РОДОВІД БАНК”. Постановою Правління Національного банку України від 13.03.2009 No 138 “Про призначення тимчасової адміністрації у Відкритому акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” (із змінами, внесеними постановою Правління НБУ від 18.03.2009 No142) призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік (16.03.2009-15.03.2010), мораторій на задоволення вимог кредиторів банку введено з 16.03.2009 до 15.09.2009, та продовжено з 16.09.2009 до 15.12.2009 відповідно до постанов Правління Національного банку України від 15.09.2009 No 551 та від 15.10.2009 No 616, крім зобов’язань за договорами банківських вкладів (депозитів), договорами банківських рахунків, а також за зобов’язаннями щодо переказу коштів у межах лімітів, установлених тимчасовим адміністратором банку та погоджених Національним банком України. Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2009 No743 продовжений мораторій на задоволення вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства “РОДОВІД БАНК” шляхом уведення повного мораторію на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці – з 16.12.2009 до 15.03.2010

включно. Постановою Правління Національного банку України від 15.03.2010 No133 “Про продовження дії тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” продовжена дія тимчасової адміністрації в банку на два місяці з 16.03.2010 до 16.05.2010. Постановою Правління Національного банку України від 14.05.2010 No234 “Про продовження дії тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному

товаристві “РОДОВІД БАНК” продовжена дія тимчасової адміністрації в банку на чотири місяці з 17.05.2010 до 16.09.2010. Постановою Правління Національного банку України від 02.09.2010 No409 “Про продовження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” продовжена тимчасова адміністрація в банку на три місяці з 16.09.2010 до 15.12.2010.

Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт Райтбург Юрій Григорович, призначений з 03.09.2010 відповідно до постанови Правління Національного банку України від 02.09.2010 No 409 “Про продовження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК”, який працює за адресою: м. Київ, 04070, вул. П.Сагайдачного, 17, контактні телефони: 200-20-02, 8-800-50-8888-0.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про капіталізацію Відкритого акціонерного товариства “РОДОВІД БАНК” від 10.06.2009 No 580 установлено, що держава бере участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії в обмін на облігації внутрішньої державної позики і частка держави у статутному капіталі зазначеного банку становитиме 99,972128268 відсотка.

3. ПАТ АБ “Синтез”. Постановою Правління Національного банку України від 08.06.2010 No 263 “Про призначення тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві Акціонерному Банку “Синтез” призначено тимчасову адміністрацію строком на шість місяців (09.06.2010 - 08.12.2010), повний мораторій

на задоволення вимог кредиторів введено строком на три місяці – з 09.06.2010 до 08.09.2010.

Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт Чечіль Євген Миколайович, який працює за адресою: м. Київ, 01001, вул. Хрещатик, 32-а, контактний телефон: 278-64-00.

4. ПАТ “КБ “СКБ” м.Одеса. Постановою Правління Національного банку України від 20.10.2010 No 465 “Про призначення тимчасової адміністрації в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

“СОЦКОМБАНК” призначено тимчасову адміністрацію строком на шість місяців (21.10.2010 - 21.04.2011), повний мораторій на задоволення вимог кредиторів введено строком на три місяці – з 21.10.2010 до 21.01.2011.

Тимчасовий адміністратор банку - службовець Національного банку України Хороленко Наталія Миколаївна, яка працює за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Грецька, 5, контактний телефон: (048) 734-14-44.

ОНОВЛЕННЯ на 10.11.2010 - 5. ТОВ "Діалогбанк". Постановою Національного банку України від 09.11.2010 №486 призначено в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Діалогбанк» тимчасову адміністрацію строком на три місяці з 10.11.2010 до 10.02.2011.

Тимчасовим адміністратором в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Діалогбанк» призначено службовця Національного банку України - заступника начальника Управління Національного банку України в Дніпропетровській області Рогожу Олену Анатоліївну.

На період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Діалогбанк» уповноважити на виконання функцій тимчасового адміністратора ТОВ «Діалогбанк» фізичну особу – незалежного експерта Сторчака Олександра Павловича (за договором з Національним банком України).

З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану ТОВ «Діалогбанк» повністю введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 3 місяці - з 10.11.2010 до 10.02.2011.

(За даними НБУ)