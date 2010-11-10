Госучреждения используют нелегальное ПО на сумму 100 млн. долл. - «Майкрософт Украина»

Государственные учреждения Украины пользуются нелегальным программным обеспечением на общую сумму более чем в 100 млн. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор компании "Майкрософт Украины" Дмитрий ШИМКИВ.

По его словам, сейчас компания «Майкрософт Украины» обсуждает с Кабинетом министров Украины процесс легализации ПО в государственных учреждениях. «Мы понимаем, что это потребует значительных затрат, и бюджет их просто не выдержит. Поэтому мы рассматриваем переход на лицензионное ПО поэтапно. Мы будем рассматривать возможности улучшения работы госорганов путем улучшения качества программного обеспечения», - отметил он.

Д.ШИМКИВ также сообщил, что корпорация "Microsoft" рассматривает возможность реинвестций в украинскую экономику в случае усиления со стороны государства борьбы с нелегальным пиратским программным обеспечением. «Мы готовы реинвестировать в Украину, когда мы увидим реальные результаты борьбы с нарушением авторских прав разработчиков ПО. Кабмин при этом должен быть тем маячком, который показывает обществу пример, и легализация ПО должна начинаться, в первую очередь, с госорганов», - подчеркнул Д.ШИМКИВ.

Вместе с тем он уточнил, что пока не может назвать точные сроки перехода госорганов Украины на легальное ПО, и объем средств, который для этого потребуется. «Идет переговорный процесс», - добавил гендиректор «Майкрософт Украина».

Как сообщал УНИАН, 5 ноября состоялась встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с генеральным директором корпорации Microsoft Стивом БАЛМЕРОМ.

В ходе встречи В.ЯНУКОВИЧ отметил важность деятельности компании в Украине в направлении развития информационных технологий и реализации инновационных проектов в сфере образования.