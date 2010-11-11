Госинспекцию по контролю за ценами ликвидируют до конца ноября

Государственная инспекция по контролю за ценами будет ликвидирована до конца ноября путем объединения с Государственным комитетом по делам защиты прав потребителей.

Об этом УНИАН сообщил министр экономики Василий ЦУШКО.

«Рассматривается вопрос об объединении двух ведомств. Госпотребзащиты и Госинспекции по контролю за ценами», - сказал В.ЦУШКО.

Он отметил, что вопрос об объединении ведомств будет решен в течение одной-двух недель.

Такой шаг, считает министр экономики, позволит сократить число проверок, проводимых на предприятиях, поскольку одно ведомство будет сразу проверять соблюдение правил ценообразования и прав потребителей.

«Это делается для того, чтоб предпринимателей с проверками дергали не два ведомства, а одно», - сказал В.ЦУШКО.

Он также сообщил, что глава Госинспекции по контролю за ценами Татьяна РУДЬ была уволена сегодня распоряжением Кабинета министров по его представлению.

Как сообщал УНИАН, сегодня в пресс-центре СБУ подтвердили информацию о вчерашнем задержании начальника Государственной инспекции по контролю за ценами Т.РУДЬ.

По информации пресс-центра СБУ, разоблачено и прекращено действие коррупционного механизма взимания взяток, действовавшего в Государственной инспекции по контролю над ценами Министерства экономики Украины.