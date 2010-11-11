Сильный доллар обвалил цену золота

Золото в среду, 10 ноября, снизилось в цене на фоне роста курса доллара к мировым валютам, что привело к снижению спроса на драгоценный металл как альтернативный объект для инвестиций.

Так, декабрьский фьючерс на золото по итогам торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел на 0,8% - до 1399,3 доллара за тройскую унцию, передает Bloomberg.

Давление на рынок драгоценного металла оказало наметившееся после выхода сильной статистики в США укрепление доллара к большинству мировых валют. Также удорожанию доллара способствовало увеличение доходности по американским гособлигациям.

Помимо сильного доллара вниз цены на золото подтолкнуло также стремление участников рынка выйти в кэш после значительного увеличения стоимости золота во вторник, когда цена контракта достигала рекордных 1424,6 доллара за унцию на фоне опасений усугубления долгового кризиса в Европе и снижения стоимости доллара.

С начала 2010 года золото подорожало на 28% и может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения его цены, по крайней мере, с 1920 года.

Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем"роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе. Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам.