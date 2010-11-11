КРУ за 9 месяцев выявило нарушений на 53 млрд. грн.

Контрольно-ревизионное управление Украины в ходе проведенных за 9 месяцев этого года проверок деятельности предприятий, учреждений и организаций в 2008-2009 гг. и двух кварталах 2010 г. выявило нарушений на 53 млрд. грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель главы КРУ Наталья РУБАН.

По ее информации, из общей суммы выявленных нарушений 28 млрд. грн. составляют потери материальных и финансовых ресурсов. По словам Н.РУБАН, к данным нарушениям, в частности, относятся выдача кредитов под фиктивные залоги в рекапитализированных государством банках на общую сумму в 15 млрд. грн. Потери также выявлены в деятельности Аграрного фонда, где зафиксированы факты недостачи зерна, а также в Госкомрезерве, где было зафиксировано завышение цен при закупках и занижение цен при продажах.

По словам заместителя председателя КРУ, еще 22 млрд. грн. из общей суммы составили нарушения, которые не привели к нанесению ущерба.