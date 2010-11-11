Эксперт: пара GBP/USD нацелилась на взятие отметки 1,6000

На торгах в четверг, 11 ноября, важная поддержка пары GBP/USD находится на уровне 1,6080, преодоление ее может открыть дорогу к 1,6000. Основное сопротивление недели находится на отметке 1,6150, а целью на четверг станет уровень 1.6200. Таков прогноз аналитиков CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, сегодня важных новостей нет, США отдыхают, хотя статистика из Китая может поколебать рынки. КНР сейчас находится под большим вниманием инвесторов. В ожидании итогов заседания представителей G-20, которое проходит в Сеуле, китайская валюта выросла почти до 20-летнего максимума. Для сдерживания экономического роста отдельные коммерческие банки вновь повысили ставки рефинансирования. Ряд экономистов полагает, что Китай может отпустить юань в «свободное плавание».

В случае прохождения 1,3750, EUR/USD нацелится на 1,3650. Основное сопротивление находится на уровне 1,3800, его пробой направит пару к 1,3900.

Следующий барьер для USD/JPY – 82,50, пробой отправит пару к уровню 83,00. А преодоление 82,10 приведет пару к 81,60.

Преодоление 0,9700 по USD/CHF отправит на вторую попытку взятия планки 0,9750 и далее 0,9800. Уход ниже 0,9680 может отправить пару к минимуму вторника, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.