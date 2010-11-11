МВФ за снижение налоговой нагрузки в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) выступает за постепенное снижение налоговой нагрузки в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на Украинском инвестиционном форуме постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР, отвечая на вопрос об отношении МВФ к проекту Налогового кодекса.

По его словам, налоговая нагрузка в Украине сегодня очень большая. В то же время, являются значительными и расходы правительства. В этой связи М.АЛЬЕР отметил, что с начала кризиса быстрыми темпами стал расти государственный долг Украины, рост которого сегодня уже фактически превышает рост ВВП.

Представитель МВФ сказал, что налоговое давление необходимо уменьшить, в первую очередь путем оптимизации расходов правительства.

М.АЛЬЕР также отметил, что МВФ допускает существование некоторых исключений в системе общего налогообложения, однако, по его словам, в интересах государства и бизнеса сделать так, чтобы таких исключений не было много, поскольку они в конечном счете могут оказаться более затратными для бюджета, чем эффект от предоставленных преференций.