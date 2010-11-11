МВФ пока доволен ходом переговоров с украинской стороной – Альер

Международный валютный фонд (МВФ) пока удовлетворен ходом переговоров с украинской стороной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР сегодня на Украинском инвестиционном форуме, отвечая на вопрос о результатах работы в Украине миссии МВФ.

«Пока что дискуссия идет хорошо, но миссия все еще работает», – отметил он.

Постоянный представитель МВФ в Украине также сообщил, что стороны пока обговаривали в основном выполнение Украиной взятых на себя обязательств по уже полученному траншу кредита.

Как отметил М.АЛЬЕР, программа сотрудничества Украины с МВФ является «очень амбициозной» и предоставляет хорошую диагностику стоящих сегодня перед Украиной проблем.

По его мнению, реализация программы сотрудничества проходит в правильном направлении. «Пока она (программа – УНИАН) выглядит довольно перспективно», – сказал М.АЛЬЕР.

При этом он отметил, что сегодня для бизнеса самое главное – иметь финансовую и макроэкономическую стабильность.

В то же время, по словам представителя МВФ, негативное влияние на бизнес оказывает ситуация, когда инфляции превышает 10% и есть прогнозы о ее дальнейшем увеличении.

Также М.АЛЬЕР добавил, что сегодня перед Украиной стоит задание снизить уязвимость экономики, которая проявилась во время недавнего кризиса, создать более благоприятные условия для функционирования бизнеса, а также провести структурные реформы.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Таноса АРВАНИТИСА находится в Украине для проведения дискуссии по первому кредиту stand-by, одобренному в июле этого года.

Напомним, выделение было одобрено Фондом 29 июля 2010 года для 10 млрд. SDR (около 15,8 млрд. долл.) в поддержку программы властей по экономической перестройке и реформам.

Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства предусматривается привлечь под ставку 3,5% годовых.

Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.