Торги на межбанке открылись на ТОМ’е котировками 7,9495/7,9550 грн./долл.

Сегодня в США празднуют День Ветеранов, в связи с этим торги по американской валюте возможны только расчетами ТОМ. Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е падением котировок – 7,9495/7,9550 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2603/0,2606, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9415/10,9515. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3758/1,3760 (среда — 1,3787/1,3789). В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9100/7,9500.