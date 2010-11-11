НБУ готов покупать доллары на межбанке по 7,9100 грн./долл., продавать – по 7,9470

Национальный банк Украины сегодня готов покупать доллары на межбанковском валютном рынке по курсу 7,9100 грн./долл. и продавать по 7,9470 грн./долл.

Об этом говорится в телеграмме регулятора, текстом которой располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е падением котировок – 7,9495/7,9550 грн./долл.

В октябре т.г. курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины снизился относительно доллара США на 0,29% – до 7,9496 грн/долл. На наличном рынке по операциям по продаже долларов США курс гривни также снизился – на 0,25%, до 7,9752 грн./долл.