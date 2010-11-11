Украинская экономика может расти на 7% в год – Всемирный банк

Директор Всемирного банка (ВБ) по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР считает возможным рост украинской экономики на 7% в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Украинском инвестиционном форуме.

«Думаю, это потенциально возможно», - отметил М.РАЙЗЕР.

Он также добавил, что изменение ситуации на международном валютном рынке не окажет немедленного влияния на украинскую экономику.

Справка УНИАН. В Госбюджете Украины на 2010 год заложен показатель роста ВВП на уровне 3,7%.

Национальный банк Украины прогнозирует рост ВВП в 2010 году на уровне 4%, в 2011 году – 3,7%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины с 4% до 5% в 2010 году, а также улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году с 4,1% до 4,5%.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2011 году с 4,1% до 4,5%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП в Украине по итогам 2010 г. на уровне 5%, по итогам 2011 г. – 4,5%.