Ставка налога на прибыль будет снижаться на 2% в год, НДС снизится на 3% с 2014 г

Правительство Украины отказалось от планов резкого снижения ставок по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость (НДС), так в новом варианте проекта Налогового кодекса предусмотрено более плавное снижение ставок налогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК на сегодняшнем заседании комитета, посвященном обсуждению редакции проекта НК ко второму чтению.

«Мы вышли на более постепенное уменьшение ставок налога на прибыль предприятий» - сказал В.ХОМУТЫННИК.

По его информации, в подготовленной ко второму чтению редакции НК предусмотрено, что ставка налога на прибыль предприятий будет уменьшаться на 2% в год - до 16% к 2014 году (с 2011 г. - 23%, с 2012 г. - 21%, с 2013 г. - 19%, с 2014 г. - 16%).

Кроме того, В.ХОМУТЫННИК сообщил, что также изменены сроки снижения ставки налога на добавленную стоимость, так вместо снижения на 3% - до 17% с 2011 года в проекте НК предлагается перенести снижение на 2014 год.