Межбанк закрытие: котировки по доллару снизились 7,9490/7,9525 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками - 7,9495/7,9550, к 12:00 сузился спрэд 7,9505/7,9540. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 7,9490/7,9525 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2603/06, к 12:00 цены понизились 0,2602/03. К закрытию цены достигли уровня 0,2600/01. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е опустился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,5875 (-0,0475).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3758/60, а к 15:00 упали 1,3692/94. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9415/10,9515, к 12:00 цены ушли вниз 10,9185/10,9295. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,8910/10,9020.