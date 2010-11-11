Соболев: правительство выведет из тендерных закупок операции по обслуживанию госдолга

Заместитель лидера фракции БЮТ, председатель оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что нынешняя власть приняла решение о выведении из тендерных закупок всех операций, которые касаются обслуживания внешнего и внутреннего долга государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ заявил сегодня во время заседания оппозиционного правительства.

«Это означает, что все компании, которые имеют доступ к телу этого правительства, будут иметь возможность получать заказ на обслуживание таких операций», - сказал С.СОБОЛЕВ.

По его словам, пока идет речь о миллиардах долларов.