Соболев: правительство выведет из тендерных закупок операции по обслуживанию госдолга
17:05, 11 ноября 2010Финансы
0
Заместитель лидера фракции БЮТ, председатель оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что нынешняя власть приняла решение о выведении из тендерных закупок всех операций, которые касаются обслуживания внешнего и внутреннего долга государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ заявил сегодня во время заседания оппозиционного правительства.
«Это означает, что все компании, которые имеют доступ к телу этого правительства, будут иметь возможность получать заказ на обслуживание таких операций», - сказал С.СОБОЛЕВ.
По его словам, пока идет речь о миллиардах долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter