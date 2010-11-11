Чистые международные резервы НБУ составляют около 21 млрд. долл.

Чистые международные валютные резервы Национального банка Украины на сегодня составляют около 21 млрд. долл. США.

Об этом заявил член правления, исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь ШУМИЛО во время круглого стола в четверг.

По его словам, удельный вес чистых валютных резервов в валовых составляет две трети.

Представитель Нацбанка отметил возможную позитивную динамику этого показателя до конца 2010 года, так как НБУ прогнозирует по итогам текущего года позитивное сальдо платежного баланса. И.ШУМИЛО уверен, что сальдо будет позитивным даже в случае погашения правительством Украины кредита, полученного от российского ВТБ-Банка.