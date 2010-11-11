Предприниматели требуют регулировать налоговое законодательство законно

Представители малого бизнеса требуют от власти четкого выполнения действующего законодательство в части соблюдения порядка внесения изменений в налоговое законодательство, в частности, при принятии Налогового кодекса.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН сегодня.

«Основное наше требование — принятие Налогового кодекса в законодательном русле. То есть, как пишет закон Украины, каким образом работать и принимать налоговые изменения. Пожалуйста, пусть власть выполняет законы, которые сама и приняла», - отметил председатель профсоюза таксистов Украины Василий ПОПИК.

По его словам, принятие Налогового кодекса в существующей редакции ухудшит условия работы практически всем представителям малого бизнеса, так как фактически кодексом отменяется упрощенная система налогообложения.

В свою очередь, председатель Винницкого городского объединения предпринимателей «Центр» Алла АЛЕКСЕНЦЕВА отметила, что сегодня в Украине только действие упрощенной системы налогообложения позволяло малому бизнесу хоть как-то развиваться, так как избавляло от массовых проверок со стороны контролирующих органов. При этом, по ее словам, в проекте Налогового кодекса упрощенная система налогообложения перестает быть упрощенной, «от нее остается только одно название».

А.АЛЕКСЕНЦЕВА подчеркнула, что с учетом того, что физлицо-предприниматель, работающий по упрощенной системе налогообложения, при доходе до 300 тыс. грн. в год, должен будет вести полный учет расходов и доходов, а при увеличении дохода до 600 тыс. грн. еще и меть кассовый аппарат, то упрощенная система просто теряет свою суть.

Что касается перечня видов деятельности, в которых может использоваться упрощенная система налогообложения, то по ее мнению, его просто не должно быть до тех пор, пока власть не докажет, что в том или ином виде деятельности упрощенная система налогообложения используется для уклонения от уплаты налогов или других незаконных схем.

Также предприниматели отмечают, что все разговоры о том, что изменения в упрощенной системе налогообложения проводятся из-за требований, выдвигаемых со стороны Международного валютного фонда, не соответствуют действительности.

«Представители МВФ отмечали, что они настойчиво призывают правительство Украины оставить существующий порог в 500 тыс. грн. (максимальная сумма дохода, при которой возможно использование упрощенной системы налогообложения - УНИАН) при упрощенной системе налогообложения. Это первое требование МВФ. Второе — включить в упрощенную систему налогообложения как можно больше субъектов хоздеятельности, то есть виды деятельности, которые могу работать по упрощенной системе», - отметил и.о. президента Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Вячеслав БЫКОВЕЦ, который принимал участие во встречах с представителями МВФ, посвященным обсуждению проекта Налогового кодекса.

Представители бизнеса говорят, что сегодня власть просто их не слышит. Предложения бизнеса, для которого, собственно, государство и должно создавать комфортные условия работы, не учитываются. «Это мне напоминает 90-е годы, когда приходили ребята и говорили, что будет так, но те ребята хоть что-нибудь оставляли на жизнь», - говорит председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА.

Она отмечает, что создается впечатление, что Украине малый бизнес просто не нужен, ведь как еще можно понимать действия власти, которые усложняют жизнь малого бизнеса.

«У нас получается разговор слепого с глухим. Мы с коллегами пришли к выводу, что… не ту страну назвали Гондурасом. Потому что по условия ведения бизнеса Украина находится ниже Гондураса. И сейчас вот среди предпринимателей зреет такое решение, что мы, наверное, всем малым бизнесом Украины попросим политическое убежище именно в Гондурасе, поскольку у нас малый бизнес никому не нужен, и представителей малого бизнеса объявили маргиналами» - подчеркнула Е.ВАРНАКОВА.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2010 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом Министров Украины.

16 ноября т.г. парламент планирует рассмотреть проект Налогового кодекса во втором чтении.