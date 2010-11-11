Обнародован доработанный проект Налогового кодекса

Доработанный проект Налогового кодекса Украины обнародован на официальном сайте Верховной Рады Украины (№7101-1).

Как отмечено в сообщении информационного управления Верховной Рады, парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики по итогам заседания 11 ноября рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении проект Налогового кодекса Украины.

Проект Налогового кодекса содержит нормы об упрощенной системе налогообложения, учете и отчетности субъектов малого предпринимательства.

В частности, предусмотрено, что плательщиками налога являются физические лица — предприниматели, которые в течение календарного года, предшествующего периоду перехода на упрощенную систему налогообложения, соответствуют совокупности следующих критериев:

количество лиц, находящихся с ними в трудовых отношениях, одновременно не превышает 4 лица (включая членов семей таких физических лиц);

объем дохода не превышает 600 тыс. грн. при условии применения при проведении расчетных операций в наличной и/или безналичной форме зарегистрированных, опломбированных в установленном порядке и переведенных в фискальный режим работы регистраторов расчетных операций или 300 тыс. грн. без применения таких регистраторов расчетных операций.

Упрощенная система налогообложения не распространяется на физических лиц - предпринимателей, которые осуществляют:

деятельность в сфере развлечений;

производство и розничную продажу подакцизных товаров (кроме деятельности физических лиц, связанной с розничной продажей пива);

производство и розничную продажу горюче-смазочных материалов;

добычу, производство и другие виды деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе, органогенного образования, которые подлежат лицензированию в соответствии с Законом Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности";

добычу и реализацию полезных ископаемых;

финансовую деятельность;

операции с недвижимым имуществом, в том числе, по предоставлению в аренду/субаренду торговых мест и других услуг на рынках и/или в торговых объектах;

оптовую торговлю и посредничество в оптовой торговле;

деятельность по предоставлению услуг в сфере телевидения и радиовещания в соответствии с Законом "О телевидении и радиовещании";

деятельность в сфере наземного, водного, авиационного транспорта, предоставления дополнительных транспортных услуг и вспомогательных операций (кроме деятельности такси, деятельности нерегулярного пассажирского транспорта и деятельности автомобильного грузового транспорта);

внешнеэкономическую деятельность, кроме экспорта программного обеспечения и услуг по отдаленной поддержке программ и оборудования, разработке снабжения и обновления программного обеспечения, предоставления услуг в сфере информатизации;

деятельность по предоставлению услуг почты и связи;

деятельность по проведению расследований и обеспечению безопасности;

деятельность в сфере права;

деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита;

деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии;

деятельность по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления;

деятельность по управлению предприятиями, вспомогательную деятельность в сфере государственного управления;

рекламную деятельность;

технические испытания и исследования;

подбор и обеспечение персоналом;

деятельность по перепродаже предметов искусства, коллекционирования и антиквариата, деятельность по организации торгов (аукционов) изделиями искусства, предметами коллекционирования или антиквариата;

розничную торговлю изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней, обработанным и необработанным драгоценными камнями;

розничную торговлю через сеть Интернет;

розничную торговлю через торговые автоматы.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении Налоговый кодекс 7 октября. Ожидается, что во втором чтении он будет рассмотрен парламентом 16-19 ноября.