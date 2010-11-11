Официальный курс НБУ 12 ноября

Нацбанк установил 12 ноября курс гривни:100 USD США – 792.0700 (11 ноября – 791.0000)100 EUR – 1085.1359 (11 ноября – 1089.2070)10 RUR – 2.5960 (11 ноября – 2.5772)Учетные курсы банковских металлов НБУ с 12 ноября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-111919.49 (11 ноября-110898.20)961XAG 10Серебро-2197.99 (11 ноября-2177.62)962XPT 10Платина-139800.36 (11 ноября-140323.40)964XPD 10Палладий-56553.80 (11 ноября-56477.40)

Нацбанк установил 12 ноября курс гривни: 100 USD США – 792.0700 (11 ноября – 791.0000) 100 EUR – 1085.1359 (11 ноября – 1089.2070) 10 RUR – 2.5960 (11 ноября – 2.5772) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 12 ноября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-111919.49 (11 ноября-110898.20) 961XAG 10Серебро-2197.99 (11 ноября-2177.62) 962XPT 10Платина-139800.36 (11 ноября-140323.40) 964XPD 10Палладий-56553.80 (11 ноября-56477.40)

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