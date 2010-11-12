К банкам, нарушающим сроки резервирования средств в инвалюте, применят санкции

К банкам, которые нарушают сроки резервирования и подают недостоверную отчетность по привлеченным средствам в иностранной валюте от нерезидентов, будут применяться санкции, говорится в телеграмме Национального банка Украины (НБУ) №47-412/7818-19951, текстом которой располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 1 октября 2010 года отменил нулевую ставку и установил 20%-е резервирование средств в инвалюте, привлекаемых банком от нерезидентов в виде кредитов, депозитов на срок не более полугода (183 дней). Нулевая ставка была введена во время кризиса в декабре 2008 года, когда украинские банки испытывали дефицит ликвидности.

В своей телеграмме регулятор подчеркивает, что срок привлечения банком депозита, кредита (займа) в иностранной валюте от нерезидента начинается с даты получения средств, а последним днем срока привлечения является дата фактического выполнения банком обязательств по соответствующему договору. Соответственно, резервы должны создаваться на весь срок привлечения средств.

«Предупреждаем, что в случае выявления фактов нарушения составления справки и несоблюдения сроков резервирования средств в иностранной валюте к банкам или их руководителям будут применены адекватные меры влияния», - говорится в сообщении Нацбанка.