Экс-президент Тайваня и его жена получили 19 лет тюрьмы за коррупцию

Верховный суд Тайваня приговорил бывшего президента страны ЧЕНЬ Шуйбяня (Chen Shui-bian) и его жену У Шучжэнь (Wu Shu-chen) к 19 годам тюрьмы за взяточничество. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на представителей суда.

Решение было принято после рассмотрения апелляции Шуйбяня на решение суда низшей инстанции по одному из обвинений, связанных со случаями коррупции при застройке земельных участков и назначении некоторых государственных чиновников.

Отметим, что среди других обвинений, предъявленных бывшей первой паре Тайваня, но не рассмотренных в ходе заседания Верховного суда - отмывание денег и неправомерное использование бюджетных средств. По данным следствия, всего за 8 лет пребывания ЧЕНЬ Шуйбяня у власти (2000-2008 годы) было растрачено 20 миллионов долларов из бюджета страны.

По мнению ряда экспертов, вынесенное судом решение может повлиять на исход выборов в местный парламент, которые пройдут 27 ноября. Это объясняется тем, что ЧЕНЬ Шуйбянь, ныне беспартийный, в глазах большого количества избирателей является носителем идей оппозиционных партий, выступающих за полную независимость Тайваня от КНР.

С момента своего ареста в 2008 году ЧЕНЬ Шуйбянь отрицал выдвинутые против него обвинения, считая их политически мотивированными. Его супруга признала обвинения в отмывании денег и подделке документов, но в коррупции и растрате сознаться отказалась.

В сентябре 2009 года суд признал бывшего президента виновным в присвоении бюджетных средств и взяточничестве. У Шучжэнь и нескольких ближайших родственников ЧЕНЬ Шуйбяня были признаны виновными в отмывании денег. Их приговорили к пожизненному сроку.

В июне с экс-главы государства сняли часть обвинений, сократив сроки заключения для него и его жены до 20 и 14 лет, соответственно. Именно на это решение суда была подана апелляция, рассмотренная 11 ноября. Как подчеркивает агентство, решение верховного суда не подлежит обжалованию. Тем не менее, как рассказал глава фонда в поддержку ЧЕНЬ Шуйбяня, бывший президент и его адвокаты сейчас обдумывают все возможные "отчаянные" шаги, которые можно предпринять, чтобы изменить приговор.