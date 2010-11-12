Цушко считает увольнение Татьяны Рудь доказательством борьбы с коррупцией

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО считает, что освобождение Татьяны РУДЬ от должности председателя Государственной инспекции по контролю за ценами является доказательством того, что власть “борется и будет бороться” с коррупцией.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении В.ЦУШКО.

“10 ноября на заседании правительства по моему представлению была освобождена от должности начальник Государственной инспекции по контролю за ценами Т.РУДЬ. Надеюсь, что этот факт станет весомым доказательством того, что для новой украинской власти слова о борьбе с коррупцией – не популистский лозунг, а реальная задача, для решения которой правительство намерено приложить все возможные усилия”, - отмечает министр экономики.

Он также надеется, что факт освобождения Т.РУДЬ от должности из-за нарушения присяги госслужащего “напомнит всем украинским госслужащим слова присяги, которую они когда-то давали, в частности, о высокой ответственности госслужащего и его долге способствовать реализации в жизнь и укреплении авторитета законов Украины”.

“Верю, что рано или поздно мы все-таки станем европейцами не только географически, но и ментально, и, говоря о европейском качестве жизни, будем иметь в виду не только уровень материального благополучия, но и естественное для всего цивилизованного мира уважение к Закону и внимательное отношение к своей репутации. Потому что одно без другого невозможно”, - подчеркивает в заявлении В.ЦУШКО.

Также он заявляет, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будет покрывать нарушений закона.

Как сообщал УНИАН, Т.РУДЬ была освобождена 9 ноября от должности председателя Государственной инспекции по контролю за ценами из-за нарушения присяги госслужащего.

9 ноября Т.РУДЬ была задержана работниками СБУ и ГПУ из-за расследования дела о взяточничестве работниками учреждения.