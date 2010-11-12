Лидеры G20 в Сеуле приняли декларацию о перемирии в "валютных войнах"

Лидеры "двадцатки" приняли 12 ноября на встрече в Сеуле итоговую декларацию саммита, где заявили о недопустимости конкурентной девальвации валют, передает NEWSru.

"Нужно избегать односторонних действий, которые могут развивать чрезмерные риски. В документе такая позиция обозначена. Что касается валютных войн, то есть указание, что нужно избегать искусственной девальвации", - прокомментировал документ помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ.

Документ не содержит прямых указаний о мерах против поддержания низких валютных курсов, "этот вопрос будет рассматриваться в рамках набора индикаторов и оценки их достижений в течение следующего года", - сказал А.ДВОРКОВИЧ.

Он подчеркнул, что в ходе обсуждения ряд лидеров упоминали о том, что "односторонние действия по "денежной накачке" могут привести к существенному повышению рисков, связанных с рынками капиталов, особенно в быстро растущих странах": "Такие заявления были, но они не были чрезмерно эмоциональными и были достаточно спокойными и конструктивными", - сообщил помощник президента.

Лидеры "большой двадцатки" провели на саммите в Сеуле экстренные переговоры по долговому кризису в Ирландии, который привел к росту доходности по госбумагам страны до рекордных отметок и ослабил позиции евро на валютном рынке, сообщает РИА "Новости".

Лидеры G20 уделили значительное время обсуждению долговых проблем в Европе, отметил на условиях анонимности представитель делегации США на саммите, который принимал участие в переговорах.

"Все подготовлено" для любого рода просьб о поддержке со стороны обремененных долгами стран Евросоюза, заявила Ангела МЕРКЕЛЬ. При этом, по словам министра финансов Германии Вольфганга ШОЙБЛЕ, каждая из стран ЕС должна самостоятельно решать вопрос о необходимости обращения за финансовой помощью.

Повышенному вниманию к долговым проблемам Европы привела негативная динамика на долговом рынке региона, где в последнее время заметно увеличиваются доходности гособлигаций обремененных долгами стран ЕС, включая Ирландию, а также Грецию и Испанию.

Лидеры "большой двадцатки" также поддержали инициативу Южной Кореи по глобальной финансовой безопасности.

Южная Корея выдвинула инициативу глобальной сети финансовой безопасности, поскольку массовый приток и вывоз спекулятивных средств из стран с растущими экономиками создает факторы нестабильности для экономического развития.

"У МВФ появилось два новых инструмента, которые в большей мере удовлетворяют потребностям стран, которые испытывают проблемы, и вызывают у них меньшее беспокойство по поводу того, что обращение к МВФ может вызвать дополнительные риски", - сказал А.ДВОРКОВИЧ.

Корейские предложения подразумевают создание системы финансовых механизмов, позволяющих оперативно обеспечить доступ к финансовым ресурсам в случае возникновения кризиса или появления его признаков. В основе системы - механизмы и ресурсы МВФ.

Так, предлагается усилить инструмент Гибкой кредитной линии для стран с сильной экономикой и создать новый инструмент Предохранительной кредитной линии для достаточно "сильных" стран, испытывающих экономические трудности.

Оба инструмента не предполагают в качестве условия выдачи кредита предъявление к заемщику каких-либо требований в сфере проводимой им экономической политики. Третий элемент системы - Глобальный стабилизационный механизм - предполагает комплекс инструментов, доступных в случае нового финансового кризиса.

Лидеры "двадцатки" одобрили идею пересмотра формулы по квотам МВФ до 2013 года. "До 2013 года должны быть пересмотрены формулы по распределению квот, и к 2014 году возможно осуществление нового раунда самого перераспределения квот, которое позволит решить проблему на многие годы", - рассказал А.ДВОРКОВИЧ.

Ряд стран-членов МВФ, в том числе Россия, требуют перераспределения квот (доли участия в капитале) в Международном валютном фонде (МВФ) от развитых стран к развивающимся. По мнению Москвы, при определении доли той или иной экономики в этой международной организации в качестве основного критерия надо использовать объем ВВП.

Следующий саммит Группы двадцати состоится в 2011 году во Франции, в 2012 году - в Мексике, говорится в декларации лидеров "двадцатки" по итогам встречи в Сеуле.