ПУМБ и Донгорбанк объединятся

Акционеры «Первого украинского международного банка» (ПУМБ, Киев) и «Донгорбанка» (Донецк) на совместном собрании приняли решение об объединении двух банков в один путем присоединения «Донгорбанка» к ПУМБу.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте компании СКМ, которая является главным акционером обеих банков.

«…Акционеры банков приняли решение о присоединении «Донгорбанка» к ПУМБу. Процесс интеграции будет начат с момента получения разрешения Нацбанка Украины. Мы надеемся, это случится уже в декабре этого года», – сказал председатель наблюдательных советов обеих банков Илья АРХИПОВ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. наблюдательные советы ПУМБа и "Донгорбанка" рекомендовали акционерам банков объединить два банка в один путем присоединения "Донгорбанка" к ПУМБу.

В ноябре т.г. ПУМБ согласовал со своими кредиторами, участниками синдицированного кредита на сумму 237 млн. долл. и держателями еврооблигаций на сумму 257,4 млн. долл., факт объединения двух банков.

Справка УНИАН. Компания СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины и занимает 13-е место по уровню активов, объем которых на 1 октября 2010 года составил 18,744 млрд. грн.

АО «Донгорбанк» – правопреемник «Акцептбанка» (Донецк), на сегодня входит в группу крупных банков и по объему активов (9,869 млрд. грн.) занимает 23-е место среди 176 банков Украины.

СКМ является главным акционером в обеих банках.